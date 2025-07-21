Фото: Нацполиция

В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу. Причиной стало то, что он радовался победе украинского боксера

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице местный житель во время празднования победы боксера Александра Усика устроил стрельбу. По данным правоохранителей, трансляцию поединка он смотрел в беседке возле дома в Дарницком районе столицы.

После того как эфир завершился, пьяный мужчина решил отпраздновать победу украинца в Великобритании. Он произвел шесть выстрелов из травматического пистолета: четыре – в воздух, еще два – в дерево, чем испугал местных жителей.

Правоохранители забрали оружие. Теперь за такое "празднование" киевлянину грозит до 5 лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Виннице 16-летний подросток устроил стрельбу. Известно, что он пришел в супермаркет, произвел в помещении выстрел из стартового пистолета и скрылся.