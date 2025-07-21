Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 41-річний місцевий житель вирощував нарковмісні рослини на території свого городу. Для цього він встановив високий паркан, використовував добрива та регулярно доглядав за кущами, зокрема поливав їх і очищував від бур'янів.

У результаті обшуку правоохоронці вилучили понад 200 кущів конопель. У будинку та господарських приміщеннях також знайшли висушену та подрібнену речовину зеленого кольору, імовірно - канабіс. Усе це було розфасовано в скляні банки та пакунок. Також виявили саморобні пристрої для вживання наркотичних засобів. Частину рослин чоловік сушив просто в будинку - під стелею.

Усі знайдені речовини та пристрої направили на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 181 тисячу гривень.

Дії підозрюваного кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 (незаконний посів або вирощування конопель). Якщо вину доведуть, йому загрожує до семи років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримали 18-річного наркоторговця з понад сотнею "закладок".