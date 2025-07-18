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18 июля 2025, 18:36

В Ивано-Франковской области задержали 18-летнего наркоторговца с сотней "закладок"

18 июля 2025, 18:36
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фото: Национальная полиция Украины
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Полицейские Коломыи задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков на территории города

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, юноша занимался сбытом запрещенных веществ методом "закладок" - он наладил коммуникацию с клиентами через мессенджер, где принимал заказы, а после получения средств раскладывал свертки с наркотиками по городу и отправлял покупателям координаты.

Задержание наркоторговца в Ивано-Франковской областиЗадержание наркоторговца в Ивано-Франковской области

Задержание произошло прямо на улице. Во время поверхностного осмотра представители правоохранительных органов изъяли у подозреваемого более 100 свертков с порошком белого цвета, вероятно - амфетамином. Все вещества направлены на экспертизу, которая должна будет подтвердить или опровергнуть наличие наркотических составляющих.

Следователи задержали молодого человека в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют незаконное хранение и сбыт наркотиков, что предусмотрено частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины фигуранту грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Процессуальный надзор по делу осуществляет Коломыйская окружная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, как только вышел из-под стражи: в Закарпатье осудили "нарко-бизнесмена".

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наркотики Ивано-Франковская область Коломыя амфетамин задержание
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