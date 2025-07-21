В Одесской области будут судить водителя, который бросил гранату в людей
Полицейские отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района, бросившего учебную гранату в людей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Событие произошло в апреле в одном из сел Шабовской общины. Правоохранители установили, что 55-летнему водителю не понравилось, как на обочине запарковались незнакомые мужчины, ремонтировавшие авто. Он остановился возле них и начал ссору, а затем достал из-под водительского сиденья учебно-тренировочную гранату, вытащил из нее чеку, бросил в сторону людей. Граната взорвалась, но никто не пострадал.
Правонарушитель задержан. Ему грозит штраф или ограничение свободы.
Напомним, за сделки с боеприпасами житель Одесщины проведет за решеткой более четырех лет.