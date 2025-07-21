В Одесской области будут судить водителя, который бросил гранату в людей

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в апреле в одном из сел Шабовской общины. Правоохранители установили, что 55-летнему водителю не понравилось, как на обочине запарковались незнакомые мужчины, ремонтировавшие авто. Он остановился возле них и начал ссору, а затем достал из-под водительского сиденья учебно-тренировочную гранату, вытащил из нее чеку, бросил в сторону людей. Граната взорвалась, но никто не пострадал.

Правонарушитель задержан. Ему грозит штраф или ограничение свободы.

Напомним, за сделки с боеприпасами житель Одесщины проведет за решеткой более четырех лет.