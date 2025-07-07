Фото: ДСНС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Запорожье. Известно, что в результате вражеской атаки пострадали 12 женщин и 8 мужчин. Одновременно сотрудники ГСЧС были вынуждены работать на трех локациях. В результате обстрела загорелись жилые дома, админздание, корпус одного из высших учебных заведений города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.

"Чрезвычайники ликвидировали все очаги возгорания. Сейчас идет разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных возгораний", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в понедельник, 7 июля, российские войска массированно атаковали Запорожье дронами. Коммунальные службы уже начали обследовать разрушенные постройки.