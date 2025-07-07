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07 июля 2025, 17:31

В результате обстрела Харькова погибла 34-летняя женщина - более 40 раненых, среди них есть дети

07 июля 2025, 17:31
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фото: Национальная полиция Украины
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В ходе очередного обстрела Харькова пострадали более 40 человек, среди которых несовершеннолетние

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Харькове 7 июля во время обстрелов погибла 34-летняя женщина, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести и острую реакцию на стресс. Среди пострадавших есть дети - 9-летняя девочка, а также мальчики в возрасте 7 и 17 лет.

Утром 7 июля военные России нанесли удар по Харькову. Фото: Национальная полиция Украины.

Напомним, враг нанес удары по Холодногорскому району города шестью беспилотниками типа "Герань-2". В результате атаки повреждены несколько административных зданий, жилые многоэтажные дома и находившиеся на территории автомобили.

Представители правоохранительных органов продолжают документировать последствия обстрелов, квалифицируя их как военные преступления. Местная полиция ведет расследование и фиксирует все обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям агрессора.

Ранее сообщалось, что "мы слышали взрывы": в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки БпЛА.

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