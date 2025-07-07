В результате обстрела Харькова погибла 34-летняя женщина - более 40 раненых, среди них есть дети
В ходе очередного обстрела Харькова пострадали более 40 человек, среди которых несовершеннолетние
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В Харькове 7 июля во время обстрелов погибла 34-летняя женщина, еще более 40 человек получили ранения разной степени тяжести и острую реакцию на стресс. Среди пострадавших есть дети - 9-летняя девочка, а также мальчики в возрасте 7 и 17 лет.
Напомним, враг нанес удары по Холодногорскому району города шестью беспилотниками типа "Герань-2". В результате атаки повреждены несколько административных зданий, жилые многоэтажные дома и находившиеся на территории автомобили.
Представители правоохранительных органов продолжают документировать последствия обстрелов, квалифицируя их как военные преступления. Местная полиция ведет расследование и фиксирует все обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям агрессора.
Ранее сообщалось, что "мы слышали взрывы": в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки БпЛА.