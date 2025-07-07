фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Константиновка в Донецкой области ежедневно страдает от российских обстрелов. По городу бьют управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе. Жертвами последних атак снова стали мирные жители.

Как сообщают правоохранители, во время одного из обстрелов погиб мужчина, находившийся в собственном доме вместе с матерью.

Парамедики полиции первыми прибывают на место после ударов. Они не только оказывают первую помощь, но и спасают людей из-под завалов. Во время недавней атаки удалось эвакуировать еще одного раненого мужчину с многочисленными травмами.

В настоящее время Константиновка остается одной из самых горячих точек Донецкой области. Ежедневные обстрелы со стороны российских войск разрушают гражданскую инфраструктуру и ставят под угрозу жизни мирного населения.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по Краматорску: есть пострадавшие.