Атаки на Константиновку: пострадала пожилая женщина, ее сын погиб
Город на передовой - Константиновка снова подвергся ударам, среди пострадавших мирные жители
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Константиновка в Донецкой области ежедневно страдает от российских обстрелов. По городу бьют управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе. Жертвами последних атак снова стали мирные жители.
Как сообщают правоохранители, во время одного из обстрелов погиб мужчина, находившийся в собственном доме вместе с матерью.
Парамедики полиции первыми прибывают на место после ударов. Они не только оказывают первую помощь, но и спасают людей из-под завалов. Во время недавней атаки удалось эвакуировать еще одного раненого мужчину с многочисленными травмами.
В настоящее время Константиновка остается одной из самых горячих точек Донецкой области. Ежедневные обстрелы со стороны российских войск разрушают гражданскую инфраструктуру и ставят под угрозу жизни мирного населения.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по Краматорску: есть пострадавшие.