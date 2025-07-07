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Об этом сообщает украинский военный с позывным "Forest", передает RegioNews.

В Запорожье фиксируется резкое обострение ситуации. Российские войска перешли к массированным штурмам сразу на нескольких направлениях. По словам украинского военного, таких интенсивных атак этот отрезок фронта не видел уже три года.

Основная цель врага – прорыв к так называемой "мариупольской трассе", которая играет ключевую роль в обеспечении украинских войск на Донецком направлении. В частности, противник пытается продвинуться в районе Орехова, оттуда – до Каменского, а в дальнейшем выйти на Камышеваху. Захват этих населенных пунктов позволил бы оккупационным силам перерезать важные логистические маршруты Сил обороны.

Украинские подразделения удерживают позиции, несмотря на постоянное давление. Военные отмечают, что противник бросает в бой значительные силы, включая штурмовые группы, бронетехнику и авиацию. Также активизировались обстрелы из артиллерии и беспилотников.

Ранее сообщалось, россияне оккупировали два села возле админграницы Днепропетровщины и Донбасса – DeepState.