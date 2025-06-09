фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате российской атаки в городе разрушены по меньшей мере семь частных домов, еще десятки – повреждены. Кроме того, изуродована труба газоснабжения в одном из районов Запорожья.

"Известно об одном раненом человеке. Соответствующие службы приступили к обследованию места атаки", – говорится в сообщении.