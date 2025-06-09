Атака КАБами на Запорожье: количество раненых выросло

фото: Запорожская ОВА

Число пострадавших в результате удара КАБами по Запорожью выросло до двух

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, ранения получила еще одна местная жительница.

"Медики на месте удара стабилизируют состояние пострадавшей. После этого ее доставят в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на Запорожье. Тяжелые ранения получила 73-летняя женщина.