Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, ранена женщина
В результате вражеской атаки на Запорожье тяжелые ранения получила местная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По предварительной информации, из-за российской атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные дома.
"Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу", – говорится в сообщении.
Напомним, 8 июня российские оккупанты нанесли почти 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал молодой человек.
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