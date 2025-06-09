Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, ранена женщина

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеской атаки на Запорожье тяжелые ранения получила местная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, из-за российской атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные дома.

"Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу", – говорится в сообщении.