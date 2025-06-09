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09 июня 2025, 11:05

Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, ранена женщина

09 июня 2025, 11:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате вражеской атаки на Запорожье тяжелые ранения получила местная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По предварительной информации, из-за российской атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные дома.

"Получила ранения 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставляют в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня российские оккупанты нанесли почти 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал молодой человек.

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