На Сумщине россияне ранили 9 человек, среди них – беременная женщина

иллюстративное фото: Суспильне

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 35 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак ранения получили 9 мирных жителей.

Так, в Недригайловской общине из-за удара баражирующим боеприпасом типа "Ланцет" пострадали семь гражданских лиц. Среди раненых есть беременная женщина.

В Эсманьской общине двое гражданских получили ранения из-за атаки FPV-дроном.

Больше всего вражеских атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Агрессор активно применял управляемые авиабомбы (КАБ), реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также сбрасывал ВОГ с дронов.

В Недригайловской общине поврежден магазин, учебное заведение, жилой дом и четыре автомобиля. В Эсманьской общине пострадал частный жилой дом.

В течение суток воздушная тревога в области длилась 14 часов.

Напомним, в течение 8 июня российские оккупанты нанесли 498 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал молодой человек.