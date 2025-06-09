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09 июня 2025, 08:00

Из-за российских обстрелов пострадали 4 жителя Херсонщины

09 июня 2025, 08:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За минувшие сутки, 8 июня, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня российские оккупанты нанесли почти 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал молодой человек.

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РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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