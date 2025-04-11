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11 апреля 2025, 17:28

Снежный коллапс на юге: спасатели показали, как освобождают водителей и медиков

11 апреля 2025, 17:28
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фото: ГСЧС Херсонщины
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В Херсонской и Николаевской областях сильный снегопад усложнил движение транспорта

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Херсонской области спасатели помогли 7 водителям, которые не могли самостоятельно проехать снеговые участки.

В Николаевской области трижды оказывали помощь каретам "скорой", которые направлялись к пациентам или везли больных в больницу.

В ГСЧС призывают водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и, по возможности, отложить поездки.

Напомним, 11 ареля, в южных регионах Украины бурлит ненастье. На трассе Одесса — Николаев движение транспорта полностью остановилось из-за мощной метели. Сложная ситуация и в Херсонской области.

Также сообщалось, что из-за непогоды обесточены несколько десятков населенных пунктов.

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Херсонская область Николаевская область погода снег ГСЧС спасатели скорая помощь водители дороги
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