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На Миколаївщині скасували обмеження руху для автотранспорту
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12 квітня 2025, 10:56

На Миколаївщині скасували обмеження руху для автотранспорту

12 квітня 2025, 10:56
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фото: t.me/mykolaivskaODA
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У зв'язку з нормалізацією погодних умов, патрульна поліція зняла обмеження на рух вантажного транспорту в Миколаївській області

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

"У зв'язку з нормалізацією погодних умов та усуненням наслідків негоди, повідомляємо про зняття тимчасових обмежень руху на автодорогах загального користування державного значення по всіх напрямках в межах Миколаївської області", – написав Білошицький.

Нагадаємо, 11 квітня на території Миколаївської області через негоду був заборонений рух для проїзду вантажного транспорту та автобусів на низці ділянок автомобільних доріг.

Раніше рятувальники показали, як визволяють водіїв та медиків із снігового полону на півдняі країни.

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