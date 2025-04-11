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11 апреля 2025, 17:40

Мокрый снег, гололедица, заморозки: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на субботу, 12 апреля в Украине

11 апреля 2025, 17:40
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Синоптики поделились прогнозом погоды на 12 апреля. В некоторых регионах будет мокрый снег, а на дорогах - гололедица

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в субботу, 12 апреля, облачно с прояснениями. В юго-восточных регионах ночью и утром и в западных областях ожидается небольшой дождь. Ночью будет идти дождь с мокрым снегом. На остальных территориях осадков не прогнозируют. Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица.

Ночью в воздухе заморозки от 0 до 5 градусов. В большинстве западных и юго-востоке страны температура от 1 до 3 градусов (на поверхности почвы заморозки 0-5). Днем прогнозируют от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Карпатах небольшой снег. Днем снег с дождем. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, а днем – около нуля.

В Киевской области облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ночью заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов. Температура днем от 7 до 12 градусов тепла. В столице ночью заморозки в воздухе от 1 до 3 градусов. Днем – около 10 градусов тепла.

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