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Сегодня, 11 апреля, на территории Николаевской и Херсонской областей наблюдается резкое ухудшение погоды в виде сильного снега и ветра, переметов на дорогах. Из-за непогоды запрещено движение для проезда грузового транспорта и автобусов на ряде участков автомобильных дорог

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает RegioNews.

С 08:50 движение для проезда грузового транспорта и автобусов запрещено на таких участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр – Николаев (через город Кривой Рог), км 179+000 – км 266+875 (от города Новый Буг до Николаева);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до Николаева);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через город Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (от города Вознесенск до Николаева).

"О возобновлении движения сообщат дополнительно", - добавили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области.

Если вам понадобится помощь на дороге, звоните по круглосуточной диспетчерской линии Службы восстановления в Николаевской области: (068)886-88-00.

Напомним, на трассе Одесса — Николаев движение транспорта полностью остановилось из-за мощной метели.