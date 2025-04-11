19:44  11 апреля
В Житомире впервые пересадили сердце
20:59  11 апреля
В "Резерв+" создали более 40 тысяч электронных направлений на ВВК
21:27  11 апреля
Принц Гарри встретился с украинской парамедикиней Тайрой
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 23:15

Надеюсь, летом меньше снега будет: украинцы "взорвали" соцсети мемами о погоде весной

11 апреля 2025, 23:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине весна удивила многих снегом и заморозками. В соцсетях жители страны начали шутить о таких сюрпризах природы

Такие мемы появились в соцсетях, передает RegioNews.

Снег весной изменил планы многих людей. В частности, по гардеробу.

А представьте, как удивились аисты, которые уже вернулись домой, ожидая "естественного отопления"?

Конечно, в сети не обошлось без шуток о том, что зимой снега совсем не было, зато весной "пришло Рождество".

Снегопады в апреле точно никто не ожидал.

Зато радуются чиновники, полагают украинцы. Ведь все идеально: снег вроде бы выпал, но быстро тает и ничего не нужно убирать. Всегда бы да!

И теперь действительно интересно: будут ли снегопады летом?

Напомним, ранее спасатели рассмешили украинцев. Они опубликовали в сети видео, где они танцуют и радуются снегу. Сотрудники ГСЧС пошутили, что, мол, снег выпал и не будет пожаров из-за сухой травы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода курьёз
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
На Львовщине мужчина чуть не умер из-за забытой еды
11 апреля 2025, 23:55
На Днепропетровщине будут судить мужчину за избиение 76-летней женщины до смерти
11 апреля 2025, 23:45
Превысила скорость: в Житомирской области судили водительницу, которая спровоцировала смертельное ДТП
11 апреля 2025, 23:25
Европейские страны боятся отправлять миротворцев в Украину без поддержки США
11 апреля 2025, 22:45
В Житомирской области люди бросили в мусорный бак руководителя больницы
11 апреля 2025, 21:59
Хоть кто-то радуется: спасатели порадовали украинцев забавной реакцией на снег весной
11 апреля 2025, 21:45
Принц Гарри встретился с украинской парамедикиней Тайрой
11 апреля 2025, 21:27
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: есть пострадавший
11 апреля 2025, 21:15
В "Резерв+" создали более 40 тысяч электронных направлений на ВВК
11 апреля 2025, 20:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »