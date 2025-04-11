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В Украине весна удивила многих снегом и заморозками. В соцсетях жители страны начали шутить о таких сюрпризах природы

Такие мемы появились в соцсетях, передает RegioNews.

Снег весной изменил планы многих людей. В частности, по гардеробу.

А представьте, как удивились аисты, которые уже вернулись домой, ожидая "естественного отопления"?

Конечно, в сети не обошлось без шуток о том, что зимой снега совсем не было, зато весной "пришло Рождество".

Снегопады в апреле точно никто не ожидал.

Зато радуются чиновники, полагают украинцы. Ведь все идеально: снег вроде бы выпал, но быстро тает и ничего не нужно убирать. Всегда бы да!

И теперь действительно интересно: будут ли снегопады летом?

Напомним, ранее спасатели рассмешили украинцев. Они опубликовали в сети видео, где они танцуют и радуются снегу. Сотрудники ГСЧС пошутили, что, мол, снег выпал и не будет пожаров из-за сухой травы.