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В Украине внезапно похолодало, несмотря на ожидания многих людей в весеннюю погоду. Спасатели порадовали украинцев смешной реакцией на погоду

Такое видео ГСЧС опубликовали в TikTok, передает RegioNews.

Спасатели ГСЧС опубликовали забавное видео в соцсети. Перед камерой они весело пляшут под популярный звук. Видео подписали иронично: "Когда на улице снег и не горит трава".

Таким образом, спасатели пошутили о том, что сейчас им хотя бы можно отдохнуть от масштабных пожаров из-за сухой травы. Украинцы в комментариях шутят, что "хотя кто-то радуется" такой погоде, а также предполагают в шутку, что это похолодание - магия ГСЧС.

Следует отметить, что в Украине в последнее время ощутимо похолодало. В частности, на 12 апреля синоптики прогнозируют в ряде областей мокрый снег, а также заморозки.