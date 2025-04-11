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11 апреля 2025, 21:45

Хоть кто-то радуется: спасатели порадовали украинцев забавной реакцией на снег весной

11 апреля 2025, 21:45
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Иллюстративное фото
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В Украине внезапно похолодало, несмотря на ожидания многих людей в весеннюю погоду. Спасатели порадовали украинцев смешной реакцией на погоду

Такое видео ГСЧС опубликовали в TikTok, передает RegioNews.

Спасатели ГСЧС опубликовали забавное видео в соцсети. Перед камерой они весело пляшут под популярный звук. Видео подписали иронично: "Когда на улице снег и не горит трава".

Таким образом, спасатели пошутили о том, что сейчас им хотя бы можно отдохнуть от масштабных пожаров из-за сухой травы. Украинцы в комментариях шутят, что "хотя кто-то радуется" такой погоде, а также предполагают в шутку, что это похолодание - магия ГСЧС.

@dsns_official #сніг оригінальний звук - ДСНС України

Следует отметить, что в Украине в последнее время ощутимо похолодало. В частности, на 12 апреля синоптики прогнозируют в ряде областей мокрый снег, а также заморозки.

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