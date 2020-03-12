В Николаеве не закроют развлекательные центры и театры из-за коронавируса
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на НикВести.
Так, в Николаеве карантин предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничение в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами.
В свою очередь, на брифинге в четверг, 12 марта, мэр города Александр Сенкевич рассказал, что власть рекомендовала развлекательным комплексам не проводить массовые мероприятия, однако, настаивать и запрещать этого людям они не имеют права.
"Мы считаем, что сегодня существует риск заболевания, мы рекомендовали театрам и другим не проводить мероприятия. Опять таки, если люди переживают по этому поводу, они имеют право не находится на тех или иных мероприятиях, не перемещаться в больших скоплениях людей, не ходить в театры, кинотеатры, концерты. Мы в любом случае не можем этого им запретить. Некоторые концерты уже переносятся, отменяется, билеты сдаются, - сказал Александр Сенкевич.
В то же время, в администрациях кинотеатров "Пионер", "Родина" и "Multiplex" заявили, что не планируют останавливать работу из-за карантина.
По словам сотрудников, никаких поручений по ограничению работы кинотеатров не поступало.
В частности, в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии сообщили, что на время карантина для посетителей будет открыт малый зал. Вопрос с проведением мероприятий в большом зале театра находится под вопросом.
"На малой сцене всего 60 мест. Они (спектакли и концерты - ред.) состоятся по любому. А по большой сцене проходит заседание, решается вопрос", - отметили в театре.
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Напомним, вчера, 11 марта, Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны.
Позже Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.
11 марта председатель ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.
Кроме того, за нарушение карантина украинцам грозит до трех лет за решеткой.
По состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.
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