В Николаеве не закроют развлекательные центры и театры из-за коронавируса

В Николаеве кинотеатры, театры и концертные залы продолжат работу, не смотря на всеукраинский карантин

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В Николаеве кинотеатры, театры и концертные залы продолжат работу, не смотря на всеукраинский карантин

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на НикВести.

Так, в Николаеве карантин предполагает временное закрытие учебных заведений, ограничение в проведении массовых мероприятий (от 200 человек), приостановление авиасообщения с некоторыми странами.

В свою очередь, на брифинге в четверг, 12 марта, мэр города Александр Сенкевич рассказал, что власть рекомендовала развлекательным комплексам не проводить массовые мероприятия, однако, настаивать и запрещать этого людям они не имеют права.

"Мы считаем, что сегодня существует риск заболевания, мы рекомендовали театрам и другим не проводить мероприятия. Опять таки, если люди переживают по этому поводу, они имеют право не находится на тех или иных мероприятиях, не перемещаться в больших скоплениях людей, не ходить в театры, кинотеатры, концерты. Мы в любом случае не можем этого им запретить. Некоторые концерты уже переносятся, отменяется, билеты сдаются, - сказал Александр Сенкевич.

В то же время, в администрациях кинотеатров "Пионер", "Родина" и "Multiplex" заявили, что не планируют останавливать работу из-за карантина.

По словам сотрудников, никаких поручений по ограничению работы кинотеатров не поступало.

В частности, в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии сообщили, что на время карантина для посетителей будет открыт малый зал. Вопрос с проведением мероприятий в большом зале театра находится под вопросом.

"На малой сцене всего 60 мест. Они (спектакли и концерты - ред.) состоятся по любому. А по большой сцене проходит заседание, решается вопрос", - отметили в театре.

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Напомним, вчера, 11 марта, Кабинет Министров объявил карантин на территории всей страны.

Позже Министерство образования и науки официально уведомило учебные заведения о трехнедельном карантине с 12 марта до 3 апреля.

11 марта председатель ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

Кроме того, за нарушение карантина украинцам грозит до трех лет за решеткой.

По состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.