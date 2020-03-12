За нарушение карантина укранцам грозит до трех лет за решеткой
Как передает RegioNews, об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол на своей странице в Facebook.
По его словам, нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность.
"Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности" , - написал он.
Как отметил Апостол, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 УК о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае, если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
"В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них", - добавил он.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса: заболевание выявили у мужчины в Черновцах 3 марта.
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