Италия с 10 марта расширяет меры борьбы с коронавирусом, которые предусматривают запрет на публичные собрания, на всю страну

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Италия с 10 марта расширяет меры борьбы с коронавирусом, которые предусматривают запрет на публичные собрания, на всю страну

Как передает RegioNews, ссылаясь на BBC, об этом заявил премьерминистр страны Джузеппе Конте.

По его словам, все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены по всей стране, людям разрешено ездить только на работу или в случае чрезвычайных ситуаций, но лучше всего для граждан Италии оставаться дома.

Как отметил Конте, ограничения аналогичные тем, которые ранее применялись к наиболее пострадавшего региона Ломбардия и 14 других провинций (с 8 марта по меньшей мере 16 млн человек не могут оставлять регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса).

Число погибших от коронавируса в Италии возросло в понедельник с 97 до 463. Это самая пострадавшая от вируса страна после Китая.

Израиль также в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за рубежа. Об этом заявил премьерминистр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в Израиль, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.

Также стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чтобы предотвратить распространение коронавируса, отменил свою речь в городе Мешхед на персидский новый год 20 марта. Таким образом власти хотят минимизировать массовые собрания людей.

9 марта министерство здравоохранения Ирана объявило о 237 смерти от китайского коронавируса COVID-2019. Кроме того, заразилась вирусом 7161 человек.

В свою очередь на Кипре 9 марта были обнаружены два первых случая заболевания коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну 9 марта, сообщает Cyprus News Agency. Таким образом, теперь коронавирус обнаружен во всех странах ЕС.

При этом в Китае коронавирус пошел на спад: за сутки обнаружили только 19 новых больных, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет по охране здоровья КНР.

Как сообщается, за все время распространения вируса в Китае насчитали 80000 754 случая заражения. Летальных случаев зарегистрировали 3136. При этом всего там вылечились 59 тыс. 885 человек.

Также на лечении находятся более 17 тысяч человек, состояние 4700 инфицированных считается тяжелым. Сейчас Китай работает над тем, чтобы предотвратить проникновение коронавируса из-за рубежа.

Согласно данным карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Италии за последние сутки коронавирус заболели почти 2 тысячи человек, что делает страну Лудером по темпам заражений.

Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. Же время 9 марта там насчитали 7375 зараженных.

В целом, по данным карты, за все время распространения китайского коронавируса заболели 113 тыс. 605 человек, вылечились - 63 ис. 663. Жертвами COVID-2019 стали 4012 человек.

Из них 463 смерти в Италии, 327 - в Иране, 53 - в Южной Корее, 28 - в Испании, девятнадцатого Франции, 17 - в Японии.