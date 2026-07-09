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09 июля 2026, 08:58

На Львовщине мужчина обстрелял Lexus: водитель ранен, нападавшего задержали

09 июля 2026, 08:58
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в обстреле автомобиля Lexus в Яворовском районе Львовской области. В результате стрельбы водитель транспортного средства получил ранение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации полиции, 6 июля около 19:10 в одном из поселков Яворивского района 32-летний местный житель произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля, за рулем которого находился 44-летний односельчанин.

Предварительно, стрельба велась из автоматического оружия, похожего на автомат Калашникова. Пули попали в лобовое стекло автомобиля Lexus, в результате чего водитель получил ранения.

К задержанию злоумышленника привлекали спецназовцев, оперативников уголовного розыска, следователей и криминалистов.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оружие, из которого, вероятно, производился обстрел, изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство. Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении за незаконное обращение с оружием. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали иностранца за совершение двойного убийства. Инцидент произошел 30 июня около 21:50 у остановки общественного транспорта "Школьная" на проспекте Героев Украины, произошла стрельба в автомобиле Opel Vectra.

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