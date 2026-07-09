Ведущая Леся Никитюк после обстрелов столицы уехала с сыном из Киева

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Последние несколько недель в Киеве для многих оказались испытанием из-за массированных обстрелов. Ведущая Леся Никитюк не стала исключением и решила вывезти маленького сына из столицы

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Леся Никитюк решила не скрывать то, куда именно она уехала из Киева. Оказалось, что вместе с маленьким сыном она уехала на родную Хмельнитчину, где живут ее родители.

В соцсети она уже успела поделиться фото с сыном, сделанным во время прогулки.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.