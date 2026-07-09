Одесщина после ракетного удара РФ: четверо погибших, семь раненых
В результате российской ракетной атаки 8 июля по Одесской области погибли четыре человека, еще семеро получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что из-за вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Горели два грузовика и легковые автомобили.
Еще одно воспламенение произошло на территории автозаправочной станции – огонь охватил маршрутный микроавтобус и топливную колонку.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги пожара. К ликвидации последствий атаки привлекалось 58 сотрудников ГСЧС и 14 единиц техники.
9 июля в области объявлен День траура по погибшим в результате российского удара.
Напомним, накануне российские войска нанесли авиационный удар по Дружковке Донецкой области, применив авиабомбу "ФАБ-250". Боеприпас попал в частный дом.