Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 42

Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара, который войска РФ нанесли утром 8 июля

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 42 человек, среди них – четверо детей.

Одно из попаданий пришлось на жилую пятиэтажку в Немышлянском районе города. В результате атаки была частично разрушена крыша, перекрытия и квартиры верхнего этажа.

К проведению аварийно-спасательных работ привлекались подразделения ГСЧС, саперы, верхолазы и коммунальные службы.

Психологи ГСЧС оказали помощь более 20 пострадавшим и их родным.

Напомним, 8 июля военные РФ обстреляли Немышлянский район города. Было известно о двух погибших и 34 раненых.