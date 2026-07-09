Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 42
В Харькове завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара, который войска РФ нанесли утром 8 июля
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 42 человек, среди них – четверо детей.
Одно из попаданий пришлось на жилую пятиэтажку в Немышлянском районе города. В результате атаки была частично разрушена крыша, перекрытия и квартиры верхнего этажа.
К проведению аварийно-спасательных работ привлекались подразделения ГСЧС, саперы, верхолазы и коммунальные службы.
Психологи ГСЧС оказали помощь более 20 пострадавшим и их родным.
Напомним, 8 июля военные РФ обстреляли Немышлянский район города. Было известно о двух погибших и 34 раненых.
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