01:35  09 июля
Ведущая Леся Никитюк после обстрелов столицы уехала с сыном из Киева
00:55  09 июля
Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, сколько тратит с детьми на Бали
23:55  08 июля
В Украине дорожают помидоры: сколько придется платить
UA | RU
UA | RU
09 июля 2026, 09:24

В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли два человека

09 июля 2026, 09:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсоне в результате атаки российского беспилотника погибли два гражданских человека. По факту военного преступления начато досудебное расследование

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 9 июля около 07:30 военные РФ атаковали ударным БпЛА легковой автомобиль в Херсоне.

В результате попадания погибли два человека, находившиеся в автомобиле.

Открыто уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 7 июля россияне атаковали две бригады энергетиков в Донецкой области, в частности, управляемой авиабомбой. Им оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Служебные машины бригад повреждены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон война авто дрон БПЛА
Одесщина после ракетного удара РФ: четверо погибших, семь раненых
09 июля 2026, 08:28
Россияне нанесли 934 удара по Запорожской области: восемь человек ранены
09 июля 2026, 07:54
Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 42
09 июля 2026, 07:21
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
"Вина выжившего": что это за состояние и как вернуться к жизни
09 июля 2026, 09:53
На трассе Одесса – Киев перевернулся автобус: есть пострадавшие
09 июля 2026, 09:40
РФ атаковала Украину двумя ракетами и 94 БпЛА: как отработала ПВО
09 июля 2026, 09:10
На Львовщине мужчина обстрелял Lexus: водитель ранен, нападавшего задержали
09 июля 2026, 08:58
Одесщина после ракетного удара РФ: четверо погибших, семь раненых
09 июля 2026, 08:28
1310 окупантов и тысячи единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
09 июля 2026, 08:19
Россияне нанесли 934 удара по Запорожской области: восемь человек ранены
09 июля 2026, 07:54
Во Львове неизвестные заблокировали группу оповещения и опрокинули авто ТЦК: детали
09 июля 2026, 07:39
Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло до 42
09 июля 2026, 07:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Севгиль Мусаева
Валерий Чалый
Все блоги »