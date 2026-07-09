В Херсоне российский дрон атаковал авто: погибли два человека
В Херсоне в результате атаки российского беспилотника погибли два гражданских человека. По факту военного преступления начато досудебное расследование
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, 9 июля около 07:30 военные РФ атаковали ударным БпЛА легковой автомобиль в Херсоне.
В результате попадания погибли два человека, находившиеся в автомобиле.
Открыто уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, 7 июля россияне атаковали две бригады энергетиков в Донецкой области, в частности, управляемой авиабомбой. Им оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Служебные машины бригад повреждены.
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