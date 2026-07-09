Во Львове неизвестные заблокировали группу оповещения и опрокинули авто ТЦК: детали

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Во Львове вечером 8 июля во время мер оповещения на улице Червоной Калины произошел конфликт между работниками ТЦК и неизвестными лицами

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 8 июля во время мероприятий уведомления военнослужащие совместно с представителями Национальной полиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина является нарушителем правил военного учета с 12 июня 2026 года. Его доставили в ТЦК и СП. Сейчас военнообязанный направлен для прохождения военно-врачебной комиссии.

В то же время после этого на месте происшествия другая группа оповещения столкнулась с агрессивным поведением неизвестных. По информации Львовского ОТЦК и СП, группа людей оцепила служебный транспорт военнослужащих, повредила автомобиль, а впоследствии опрокинула его.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, а действиям участников будет дана надлежащая правовая оценка.

Во Львовском ОТЦК и СП призвали граждан не препятствовать военнослужащим и правоохранителям выполнять законные обязанности и не поддаваться возможным провокациям.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что провел срочное совещание со стражами порядка. Он подчеркнул, что все лица, совершавшие правонарушения или препятствовавшие деятельности военнослужащих, должны быть установлены и привлечены к ответственности.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что выясняет все обстоятельства.

"О ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг!", – написал он.

Напомним, Министерство обороны анонсировало комплексную проверку Одесского и Николаевского ТЦК и СП. Решение принято в ответ на уведомления о возможных нарушениях прав граждан, в частности, об изъятии мобильных телефонов и случаях унижения достоинства.

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