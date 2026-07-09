На Львівщині чоловік обстріляв Lexus: водій поранений, нападника затримали

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в обстрілі автомобіля Lexus у Яворівському районі Львівської області. Внаслідок стрілянини водій транспортного засобу отримав поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За інформацією поліції, 6 липня близько 19:10 у одному із селищ Яворівського району 32-річний місцевий мешканець здійснив кілька пострілів у бік автомобіля, за кермом якого перебував 44-річний односелець.

Попередньо, стрільба велася з автоматичної зброї, схожої на автомат Калашникова. Кулі влучили у лобове скло автомобіля Lexus, унаслідок чого водій отримав поранення.

До затримання зловмисника залучали спецпризначенців, оперативників карного розшуку, слідчих та криміналістів.

Правоохоронці встановили місце перебування фігуранта та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зброю, з якої, ймовірно, здійснювався обстріл, вилучили та направили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про замах на умисне вбивство. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за незаконне поводження зі зброєю. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали іноземця за скоєння подвійного вбивства. Інцидент трапився 30 червня близько 21:50 поблизу зупинки громадського транспорту "Шкільна" на проспекті Героїв України, сталася стрілянина в автомобілі Opel Vectra.

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