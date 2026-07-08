В Днепре полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на пациента

Фото: полиция Днепропетровской области

Полиция Днепра задержала подозреваемого в разбойном нападении на 68-летнего пациента больницы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Злоумышленник проник в медицинское учреждение, угрожал потерпевшему предметом, похожим на пистолет, нанес ему удар деревянной палкой и завладел двумя мобильными телефонами.

Преступление произошло 6 июля в Чечелевском районе города Днепра. По предварительным данным следствия, подозреваемый через незапертую дверь зашел в помещение больницы, где находился 68-летний мужчина, который проходил лечение.

Угрожая предметом, внешне похожим на оружие, нападающий ударил пострадавшего деревянной палкой, после чего открыто завладел его личными вещами и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции разыскали и задержали 46-летнего нападающего в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские выяснили, что предмет, которым злоумышленник угрожал потерпевшему, оказался пистолетом-зажигалкой, внешне имитирующей оружие.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, что за разбойное нападение на знакомого жителя Днепра приговорено к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.