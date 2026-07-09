Россияне нанесли 934 удара по Запорожской области: восемь человек ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 934 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак по областному центру и Запорожскому району ранения получили восемь человек.

Армия РФ совершила 30 авиаударов по Запорожью и населенным пунктам области.

Также зафиксирована 661 атака беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Кроме этого, оккупанты дважды применили реактивные системы залпового огня и нанесли 241 артиллерийский удар.

Поступило 101 сообщение о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, российские войска на протяжении 8 июля почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области. Повреждены два предприятия, пострадали четыре человека.