В Одессе мужчина закрылся в парикмахерской с двумя людьми: детали от полиции

Фото: Национальная полиция

В Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в парикмахерской Хаджибейского района, где мужчина закрылся в помещении вместе с работницей салона и посетителем

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, мужчина не выдвигал угроз находившимся внутри людям, однако отказывался открывать дверь.

Впоследствии правоохранители попали в помещение. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью людей не было.

Во время проверки у мужчины не обнаружено оружие или другие опасные предметы. Его доставили в территориальное подразделение полиции, где с ним общаются правоохранители. В дальнейшем мужчины могут передать медикам.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня утром 8 июля сообщалось, что неизвестный мужчина захватил двух человек в заложники в помещении одной из парикмахерских.

Ранее на Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое сыновей. Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.