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09 июля 2026, 07:05

Оккупанты сбросили ФАБ-250 на Дружковку: трое погибших, двое раненых

09 июля 2026, 07:05
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска 8 июля нанесли авиационный удар по Дружковке Донецкой области, применив авиабомбу "ФАБ-250". Боеприпас попал в частный дом

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В результате атаки под завалами погибли трое мирных жителей: две женщины в возрасте 71 и 74 года, а также 56-летний мужчина.

Еще две женщины, 46 и 79 лет, получили ранения. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, ушибы и травматический шок. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские войска на протяжении 8 июля почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области. Повреждены два предприятия, пострадали четыре человека.

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