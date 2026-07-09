Оккупанты сбросили ФАБ-250 на Дружковку: трое погибших, двое раненых

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В результате атаки под завалами погибли трое мирных жителей: две женщины в возрасте 71 и 74 года, а также 56-летний мужчина.

Еще две женщины, 46 и 79 лет, получили ранения. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, ушибы и травматический шок. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские войска на протяжении 8 июля почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области. Повреждены два предприятия, пострадали четыре человека.