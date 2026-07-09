Оккупанты сбросили ФАБ-250 на Дружковку: трое погибших, двое раненых
Российские войска 8 июля нанесли авиационный удар по Дружковке Донецкой области, применив авиабомбу "ФАБ-250". Боеприпас попал в частный дом
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.
В результате атаки под завалами погибли трое мирных жителей: две женщины в возрасте 71 и 74 года, а также 56-летний мужчина.
Еще две женщины, 46 и 79 лет, получили ранения. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, ушибы и травматический шок. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.
При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российские войска на протяжении 8 июля почти 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровской области. Повреждены два предприятия, пострадали четыре человека.