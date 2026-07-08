В Украине дорожают помидоры: сколько придется платить
В Украине тепличные томаты ощутимо дороже, чем год назад. Это объясняют сокращением производства
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В начале июня производители продают томаты по 80-120 гривен за килограмм. На минувшей неделе цена была 150-170 гривен за килограмм, а некоторые партии продавали почти по 230 гривен. При этом в прошлом году килограмм тепличных томатов стоил около 60-75 гривен за килограмм.
В украинских супермаркетах средние цены на томаты сейчас таковы:
- АТБ – от 89,95 гривны за килограмм;
- Сильпо – от 94,90 грн за килограмм за обычные томаты, розовые – от 119 грн за килограмм;
- Varus – от 92,90 гривны за килограмм;
- Auchan – от 88,90 гривны за килограмм;
- METRO – от 84,90 гривен за килограмм в зависимости от сорта и производителя.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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