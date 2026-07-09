Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, сколько тратит с детьми на Бали

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Жена нашего известного ведущего Тимура Мирошниченко вместе с детьми находится на Бали. Она рассказала, сколько приходится тратить на жизнь там

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущей, на дорогу туда семье пришлось потратить 367 тысяч гривен. Что касается проживания и питания, то здесь уже цены не столь космические. Поскольку семья большая (пять человек), то пришлось арендовать дом побольше. В среднем месяц аренды стоит около 2,5 тысяч долларов.

"Живем на вилле. Она достаточно далеко от океана, но близко к джунглям, здесь достаточно тихо, спокойно, комфортно. Цены очень разные, зависят от количества комнат. Нам нужно минимум три спальни, потому что нас пятеро. Все, что начинается, от 3-5 комнат – это гораздо дороже. Здесь вилла в месяц стоит от двух тысяч долларов. Чем дальше от туристических локаций, тем дешевле и комфортнее может быть проживание", – говорит Инна Мирошниченко.

Она рассказала, что цены в супермаркетах не отличаются от киевских. Семья тратит примерно 500 долларов в месяц на продукты.

"Если вы готовы есть местную кухню – это может быть очень дешево. У меня дети, которые ничего не едят! Им нужно какие-то такие блюда, к которым они привыкли. Если покупать в супермаркете, то цены примерно как в Киеве. Если покупать на рынке – гораздо дешевле. Но для рынка я слишком белая, потому для меня там другой прайс. Часто просят менеджера виллы, платят ему 200 гривен, он покупает на рынке по местным ценам", – объяснила Инна Мирошниченко.

Напомним, ранее ведущий Тимур Мирошниченко рассказывал, что его семья уже должна была вернуться в Украину. Однако возвращение пришлось отложить из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.