1310 окупантов и тысячи единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1310 окупантов, семь танков, 59 артсистем, три бронемашины, 1843 БПЛА, а также 367 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, пограничники показали, как разносят на фронте технику россиян. На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Гарт". Теперь у россиян есть проблемы с логистикой, разведывательно-ударные группы беспилотников обнаруживают и наносят огневые поражения по составам с горюче-смазочными материалами.
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