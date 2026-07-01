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01 июля 2026, 14:52

В Николаеве в авто погибли двое иностранцев: детали стрельбы

01 июля 2026, 14:52
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Фото: Национальная полиция
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В Николаеве правоохранители задержали иностранца за совершение двойного убийства

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Накануне очевидцы сообщили полиции о выстрелах и двоих мужчин без признаков жизни в салоне авто и на проезжей части. На место сразу прибыли следственно-оперативные группы, патрульные, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители установили, что в автомобиле находились трое иностранцев: 39-летний водитель и 33-летний пассажир переднего сиденья – граждане Колумбии, а также 39-летний мужчина из Чили, сидевший сзади.

По предварительным данным следствия, между мужчинами возник словесный конфликт при движении авто. В какой-то момент задний пассажир достал автоматическое оружие и открыл огонь по водителю и пассажиру переднего сиденья.

От полученных огнестрельных ранений оба мужчины погибли на месте происшествия.

После стрельбы подозреваемого задержали. Его сразу доставили в правоохранительные органы. Во время медицинского осмотра в крови задержанного обнаружили 2,29 промилле алкоголя.

На месте происшествия следователи изъяли доказательства, зафиксировали следовую информацию и провели осмотр автомобиля. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии, включая происхождение оружия и причины конфликта.

Напомним, инцидент произошел 30 июня около 21:50 в Николаеве, у остановки общественного транспорта "Школьная" на проспекте Героев Украины, произошла стрельба в автомобиле Opel Vectra.

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