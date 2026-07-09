На трассе Одесса – Киев перевернулся автобус: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 9 июля, на трассе Одесса – Киев возле села Троицкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, автобус опрокинулся, в результате чего пассажиры оказались на проезжей части.

Очевидцы сообщают о людях, лежащих на дороге без сознания.

На месте аварии работают экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Видео аварии по ссылке.

Напомним, полицейские Прикарпатья возбудили уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля на автодороге государственного значения Н-09 "Мукачево - Львов" между селами Ямница и Угринов Ивано-Франковского района. Пострадали 18 человек.