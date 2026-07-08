В армии за все отвечает командир. А кто отвечает за страну?

Армия приучает к тому, что за все проблемы подразделения отвечает командир

Армия приучает к тому, что за все проблемы подразделения отвечает командир

Иллюстративное фото: из открытых источников

Так работает принцип единоначальности. Как говорил дядя Бен во время написания устава внутренней службы для Питера Паркера: "Чем больше сила – тем больше ответственность".

Так вот. В государстве военного времени все работает так же. Особенно когда у нас власть однопартийная.

Владимиру Зеленскому может показаться, что отсутствие коалиций позволяет ему экономить время и концентрировать полномочия. Но в то же время это не дает ему возможности кивать на других. Вся фигня, происходящая у нас, записывается на его личную страницу в Википедии.

А сейчас мы смотрим за тем, как суд запрещает публиковать расследование о брате главы ГБР. Как следствие, то же ГБР приходит к производителю дронов, который является совладельцем медиа, пишущего о проблемах в армии. Все это, конечно, можно списать на совпадение. Но надо еще, чтобы люди в это поверили.

Вообще, автократия – это дефолтное состояние общества, в отличие от демократии, нуждающейся в постоянных усилиях. А если главный запрос страны – это запрос на безопасность, то очень скоро появятся силовые институты, которые этим запросом будут злоупотреблять. В обычных условиях все это лечится выборами.

А мы сейчас вынуждены жить в условиях отсутствия выборов. Социологические опросы показывают, что с этим ограничением общество в целом готово соглашаться. Но все это – "водяное перемирие" военного времени. Оно временное и ситуативное.

За все проблемы подразделения отвечает командир, а за все проблемы страны с монобольшинством отвечает президент. Наверху, конечно, могут сказать, что "мы ничего не делали, оно само", но именно это вам и вменят в вину.

То, что вы ничего не делали. И то, что "оно само".