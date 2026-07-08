На Прикарпатье военные СОЧ в балаклавах ворвались в дом и избили женщину
Инцидент произошел на территории села Васючин Рогатинского общества. Пострадала 57-летняя женщина
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Женщина обратилась в полицию за помощью. Она ухаживает за лежачей матерью, торгует на базаре. Ночью в ее дом ворвались неизвестные люди в балаклавах и напали на нее. Они ее избили и ограбили, после чего скрылись.
Правоохранители обнаружили злоумышленников. Ими оказались 37-летний мужчина со Львовщины и два брата – 30 лет и 27 лет. Последние оказались военными СЗЧ. Они заранее спланировали нападение, дождались тьмы, надели балаклавы и проникли в дом. Они забрали около 19 тысяч гривен, 430 долларов США, 220 евро и мобильный телефон.
Женщина получила тяжкие телесные повреждения. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Пока они под стражей.
Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.