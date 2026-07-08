На Прикарпатье военные СОЧ в балаклавах ворвались в дом и избили женщину

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Женщина обратилась в полицию за помощью. Она ухаживает за лежачей матерью, торгует на базаре. Ночью в ее дом ворвались неизвестные люди в балаклавах и напали на нее. Они ее избили и ограбили, после чего скрылись.

Правоохранители обнаружили злоумышленников. Ими оказались 37-летний мужчина со Львовщины и два брата – 30 лет и 27 лет. Последние оказались военными СЗЧ. Они заранее спланировали нападение, дождались тьмы, надели балаклавы и проникли в дом. Они забрали около 19 тысяч гривен, 430 долларов США, 220 евро и мобильный телефон.

Женщина получила тяжкие телесные повреждения. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Пока они под стражей.

Напомним, что ранее в городе Балаклея Харьковской области при попытке ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.