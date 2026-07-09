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09 июля 2026, 09:10

РФ атаковала Украину двумя ракетами и 94 БпЛА: как отработала ПВО

09 июля 2026, 09:10
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 94 ударными беспилотниками разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Противник применил дроны типа Shahed, в том числе реактивные, а также БПЛА "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски производились с территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 72 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА в 13 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов в четырех местах.

Напомним, российские войска 8 июля нанесли авиационный удар по Дружковке Донецкой области, применив авиабомбу "ФАБ-250". Боеприпас попал в частный дом. Три человека погибли, еще двое ранены.

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