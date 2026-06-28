На Львовщине грузовик насмерть сбил пешехода

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным полиции, 27 июня около 16:50 на улице Авиационный.

Водитель грузовика MAN, 27-летний житель Львовского района, совершил наезд на 58-летнего пешехода – местного жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве 18-летний водитель мотоцикла Benelli наехал на мужчину. Известно, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте. 18-летний водитель получил легкие телесные повреждения.