Масштабное ДТП в Черкассах: столкнулись два автомобиля и маршрутка
В Черкассах на улице Байды Вишневецкого 26 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и маршрутного автобуса
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
На месте аварии работают полицейские и медики.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, что 25 июня на улице Молодежной в городе Берестин поступило в полицию через службу "102". На месте происшествия правоохранители установили обстоятельства ДТП и задокументировали правонарушения.
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