Недалеко от Тернополя произошло ДТП, есть пострадавшие
В Тернопольской области 26 июня на 158-м километре автодороги М-30 Стрый — Изварино вблизи села Смыковцы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие
Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .
На месте происшествия работают патрульные полицейские, осуществляющие реверсное регулирование движения транспорта.
Водителей призывают быть внимательными, учитывать затруднения в дорожном движении при планировании маршрута и безусловно соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что 26 июня произошло смертельное ДТП . Около 11:40 на Бориспольском шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля
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