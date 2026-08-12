Российские войска атаковали Запорожский район, есть жертвы

Фото иллюстративное

Утром 12 августа российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожского района. Под обстрел попало частное домовладение

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

В результате атаки жилой дом был полностью разрушен, также возник пожар в хозяйственном сооружении. Взрывная волна и обломки повредили соседние частные дома.

По предварительным данным, погиб 76-летний мужчина.

Еще одна местная жительница - 74-летняя женщина - получила ранение. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Краматорске в ночь на 12 августа российские войска совершили повторную атаку FPV-дроном по спасателям, ликвидировавшим пожар после предварительного обстрела города.