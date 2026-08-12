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12 августа 2026, 17:59

Российские войска атаковали Запорожский район, есть жертвы

12 августа 2026, 17:59
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Фото иллюстративное
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Утром 12 августа российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожского района.  Под обстрел попало частное домовладение

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

В результате атаки жилой дом был полностью разрушен, также возник пожар в хозяйственном сооружении. Взрывная волна и обломки повредили соседние частные дома.

По предварительным данным, погиб 76-летний мужчина.

Еще одна местная жительница - 74-летняя женщина - получила ранение. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Краматорске в ночь на 12 августа российские войска совершили повторную атаку FPV-дроном по спасателям, ликвидировавшим пожар после предварительного обстрела города.

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