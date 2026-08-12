Пограничники атаковали российские склады на Южном направлении

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Форпост", работающих на Южно-Слобожанском направлении. Целью украинских защитников стали вражеские бензовозы, склады, квадроциклы и роботизированные наземные комплексы, которые противник использует для перевозки имущества, горючего и обеспечения своих подразделений.

"Операторы приккшр БПС "Апекс" обнаруживают цели и наносят по ним точных ударов, усложняя логистику противника еще до того, как необходимые ресурсы попадают на передний край", - говорят военные.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.