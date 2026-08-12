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12 августа 2026, 17:20

В Тернопольской области пенсионер бросил бутылку в подростка через мотоцикл

12 августа 2026, 17:20
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Фото: полиция Тернопольской области
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В Шумской общине Тернопольской области полицейские расследуют инцидент, во время которого 65-летний мужчина бросил в несовершеннолетнего стеклянную бутылку и травмировал его

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

В Кременецкий районный отдел полиции обратился житель одного из сел общины. Он сообщил, что односельчанин бросил в его 16-летнего сына стеклянную бутылку из-под пива, в результате чего парень получил травмы колена и руки.

Правоохранители установили, что в правонарушении причастен 65-летний местный житель.

По предварительным данным, конфликт произошел вблизи магазина. Мужчине не понравилось, что местные парни ездили на мотоцикле, и во время спора он швырнул бутылку в одного из подростков.

В полиции отметили, что мужчина, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По этому факту дознаватели открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до года исправительных работ.

Напомним, что в Киеве ювенальные прокуроры сообщили о подозрении двум несовершеннолетним ребятам, подозреваемым в хулиганских нападениях на двух женщин на Подоле.

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