В Украине спасатели ликвидируют семь пожаров в экосистемах, в том числе три — в Чернобыльской зоне

Фото: ГСЧС

В Украине 12 августа идет ликвидация семи пожаров в экосистемах на территории Киевской, Львовской и Черкасской областей, три из них в зоне отчуждения

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

"Огонь охватил около 15 га лесной подстилки и торфяников", - отметили в ГСЧС.

В Киевской области в зоне отчуждения локализовали три пожара на общей площади 3,5 га.

Во Львовской области продолжается тушение трех пожаров на торфяниках отдельными ячейками, общей площадью 10,65 га.

В Черкасской области продолжается тушение пожара торфа на площади 0,7 га.

К ликвидации привлечены около 80 пожарных и 14 единиц техники ГСЧС.

Всего за минувшие сутки в Украине возникло 293 пожара в экосистемах на площади более 180 га.

Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева .