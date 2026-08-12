В Украине спасатели ликвидируют семь пожаров в экосистемах, в том числе три — в Чернобыльской зоне
В Украине 12 августа идет ликвидация семи пожаров в экосистемах на территории Киевской, Львовской и Черкасской областей, три из них в зоне отчуждения
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
"Огонь охватил около 15 га лесной подстилки и торфяников", - отметили в ГСЧС.
В Киевской области в зоне отчуждения локализовали три пожара на общей площади 3,5 га.
Во Львовской области продолжается тушение трех пожаров на торфяниках отдельными ячейками, общей площадью 10,65 га.
В Черкасской области продолжается тушение пожара торфа на площади 0,7 га.
К ликвидации привлечены около 80 пожарных и 14 единиц техники ГСЧС.
Всего за минувшие сутки в Украине возникло 293 пожара в экосистемах на площади более 180 га.
Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева .