12:57  12 августа
В Сумах в квартире нашли мертвым 17-летнего парня
10:57  12 августа
В Киеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой
01:55  12 августа
"Я лоханулась": Оля Полякова призналась, что она получит после развода с мужем
UA | RU
UA | RU
12 августа 2026, 18:16

В Украине спасатели ликвидируют семь пожаров в экосистемах, в том числе три — в Чернобыльской зоне

12 августа 2026, 18:16
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Украине 12 августа идет ликвидация семи пожаров в экосистемах на территории Киевской, Львовской и Черкасской областей, три из них в зоне отчуждения

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

"Огонь охватил около 15 га лесной подстилки и торфяников", - отметили в ГСЧС.

В Киевской области в зоне отчуждения локализовали три пожара на общей площади 3,5 га.

Во Львовской области продолжается тушение трех пожаров на торфяниках отдельными ячейками, общей площадью 10,65 га.

В Черкасской области продолжается тушение пожара торфа на площади 0,7 га.

К ликвидации привлечены около 80 пожарных и 14 единиц техники ГСЧС.

Всего за минувшие сутки в Украине возникло 293 пожара в экосистемах на площади более 180 га.

Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина пожар ГСЧС
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Семь КАБов по жилым кварталам: оккупанты массированно ударили по Херсонщине, есть четверо пострадавших
12 августа 2026, 18:59
Пограничники атаковали российские склады на Южном направлении
12 августа 2026, 18:55
Ночная атака БПЛА в Киевскую область: огнеборцы ликвидировали пожар на логистическом объекте
12 августа 2026, 18:46
Российские войска атаковали Запорожский район, есть жертвы
12 августа 2026, 17:59
Более 60 млн грн роялти и скрытые доходы: прокуратура сообщила о возмещении 20 млн грн
12 августа 2026, 17:45
В Тернопольской области пенсионер бросил бутылку в подростка через мотоцикл
12 августа 2026, 17:20
На Днепропетровщине разоблачили мошеннический колл-центр почти на 1,7 млн грн
12 августа 2026, 16:58
Более 2 млн грн долга и 425 га земли: в Киевской области прокуратура требует вернуть общине паи
12 августа 2026, 16:47
Правоохранители заблокировали работу 94 мошеннических колл-центров по всей стране
12 августа 2026, 16:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виталий Шабунин
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »