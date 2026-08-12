Более 60 млн грн роялти и скрытые доходы: прокуратура сообщила о возмещении 20 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

Одесская областная прокуратура сообщила о возмещении в государственный бюджет почти 20 млн. грн. налогов и сборов, которые, по данным следствия, не были уплачены с доходов от предоставления права пользования торговой маркой

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По информации прокуратуры, предприниматель владел собственным брендом в сфере обуви и аксессуаров и предоставлял другим хозяйствующим субъектам право использовать его торговую марку.

Следствие установило, что в 2024-2025 годах он получил более 60 млн грн роялти от почти 200 физических лиц-предпринимателей за предоставление неисключительных лицензий на использование знака для товаров и услуг.

Вырученные средства подлежали обязательному декларированию и налогообложению, однако, по версии следствия, предприниматель умышленно не отразил эти доходы в налоговой отчетности.

В результате в бюджет не поступило около 20 млн грн налогов и сборов.

Прокуроры сообщили предпринимателю о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования подозреваемый полностью возместил нанесенный государству ущерб, уплатил все налоги, сборы и предусмотренные законом финансовые санкции.

Кроме того, он перечислил 1,5 млн. грн. в поддержку Вооруженных сил Украины.

В связи с полной уплатой налоговых обязательств и санкций Одесская областная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об освобождении предпринимателя от уголовной ответственности, как это предусмотрено законодательством.

Напомним, что по иску Деснянской окружной прокуратуры города суд обязал общество вернуть территориальной общине города Киева земельный участок в Деснянском районе города Киева площадью 0,3 га, освободив его от самовольно построенного здания.