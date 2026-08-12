Ночная атака БПЛА в Киевскую область: огнеборцы ликвидировали пожар на логистическом объекте

Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидировали пожар на логистическом объекте в Броварском районе Киевской области, возникший в результате атаки российских БПЛА ночью 12 августа

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Спасатели обуздали пожар на одной из локаций, на других - работы продолжаются.

Работу спасателей усложняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя возвращаться к работе.

На местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева и дополнительные силы других регионов Украины.

Информация обновляется.

Напомним, утром 12 августа российские войска снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий . Также пострадал 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.